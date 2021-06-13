Tırın açık kalan dorsesi üst geçitte asılı kaldı
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Tırın açık kalan dorsesi üst geçitte asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Haberler | 3. Sayfa

Tırın açık kalan dorsesi üst geçitte asılı kaldı Dorseden kopan çekicinin sürücüsü ise yaralandı Tekirdağ'ın Malkara yolunda tırın açık kalan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı.

Tırın açık kalan dorsesi üst geçitte asılı kaldı

Dorseden kopan çekicinin sürücüsü ise yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara yolunda tırın açık kalan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı. Dorseden kopan çekicinin sürücüsü ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 17 ABJ 838 plakalı çekici ve buna bağlı 17 ABD 933 plaka sayılı damperli dorse ile Tekirdağ'dan Malkara istikametine seyir halinde iken açık kalan dorse, Ahievren Köprüsü olarak bilinen üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse üst geçide takılı kalırken, çekici ise dorseden koptu ve yaklaşık 200 metre ileride durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Köprüye asılı kaldı

Dorse köprüye asılı kalıp tehlike oluşturduğundan dolayı yol trafiğe kapatılarak, trafik geçişi bir süre köy içerisinden sağlandı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü ise Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırın açık kalan dorsesi üst geçitte asılı kaldı
Tırın açık kalan dorsesi üst geçitte asılı kaldı
Tırın açık kalan dorsesi üst geçitte asılı kaldı
Tırın açık kalan dorsesi üst geçitte asılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar

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