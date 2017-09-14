Tirilye'de Kurtuluş Coşkusu

Gerçekleşen Faruk Demir konseri ile kurtuluş coşkusu artarken, etkinliklerde yapılan asker uğurlaması da coşkuyu doruğa çıkardı.

Tirilye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler ile kutlandı. Tirilye Atatürk Meydanı'nda Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar, Faruk Demir konseri ile taçlandı. Düzenlenen kurtuluş etkinliklerine Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP İlçe Başkanı Ergül Batman'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile Tirilye ve Mudanyalılar katılım sağladı. Çelenk sunma töreni ardından Tarihi Mudanya Bandosu konseri Tirilyelilerin beğenisini kazandı.

ASKER UĞURLAMASI KUTLAMALARA ANLAM KATTI

Kutlama etkinlikleri kapsamında Mudanya Belediyesi, sanatçı Faruk Demir'i Tirilyeliler ile buluşturdu. "Sarı saçlım mavi gözlüm neredesin nerede" şarkısı ile programına başlayan Demir, gerçekleşen asker uğurlamasına marşlar ile eşlik etti. Aykut Üzüm'ü sahne önünde kutlayarak hayırlı tezkereler dileyen başkan Türkyılmaz ve Tirilyeliler marşlar ve sloganlar ile Üzüm'ü birliğine uğurladı. Sık sık sahneden inerek Tirilyeliler ile birlikte şarkılarını seslendiren sanatçı Faruk Demir, Tirilyelilere unutulmaz bir akşam yaşattı. "Kim bu bayrağı, ay yıldızımızı, sınırımızı, koruyor ise onun önünde saygı ile eğiliyoruz" diyerek konserine devam eden Demir, Nazım Hikmet'in dizeleri olan "Bu vatana nasıl kıydınız" şarkısını da Tirilyeliler ile birlikte seslendirdi.

"CUMHURİYET'İN YIKILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bizlerde göreve geldiğimiz günden beri, görevimizi en iyi şekilde yapmaya, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmemeye ve Mudanyalıların hakkını korumaya devam ediyoruz" dedi. Tirilye'nin kurtuluşunun önemine de vurgu yapan Türkyılmaz, "Başta Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere, Nene Hatunlar'a, Kara Fatmalar'a, binlerce şehidimiz ile gazimize şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz" dedi. 13 Eylül 1921'de Atatürk'e gazilik ünvanının verildiğini de hatırlatan Türkyılmaz, "Bu ülkenin her karışında binlerce şehit ve gazimizin kanı var. Bize bu toprakları vatan yapanlara binlerce kez şükranlarımızı sunuyoruz. Asla unutmadık ve unutmayacağız. Bu vatanının ve cumhuriyetimizin yıkılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

