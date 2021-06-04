Tirilye'de hayat normale döndü
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Tirilye'de hayat normale döndü

Tirilye'de hayat normale döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye Mahallesi'nde çok sayıda ev, iş yeri ve bir okulun sular altında kalmasına ve kaldırım taşlarının yerinden sökülmesine sebebiyet veren sağanak yağışın ardından Bursu Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiplerinin çalışmalarıyla bölgede hayat kısa sürede...

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye Mahallesi'nde çok sayıda ev, iş yeri ve bir okulun sular altında kalmasına ve kaldırım taşlarının yerinden sökülmesine sebebiyet veren sağanak yağışın ardından Bursu Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiplerinin çalışmalarıyla bölgede hayat kısa sürede normale döndü.

Bursa'da geçen günlerde gök gürültülü sağanak yağış özellikle Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde sele dönüşmüş, Tirilye'de maddi hasara yol açan yağış sebebiyle caddeler göle dönmüştü. Azgın sular kaldırım taşlarını yerinden sökülmüştü. Bazı ev ve işyerleri sular altında kalırken, bir okul sel sularına teslim olmuştu.

Felaketin ardından sabah saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, BUSKİ ve AFAD ekipleri, bölgede hummalı bir çalışma başlatmıştı. BUSKİ'nin 24 personel ve 12 iş makinesi, Büyükşehir Belediyesi'nin de 14 personel ve 11 iş makinesi ile yaptığı çalışmalarda ev ve iş yerlerine dolan sular vidanjörlerle tahliye edilirken, çamurla kaplanan yollar temizlendi, zarar gören yolların da onarımı yapıldı. Böylece Tirilye'nin yaralı bir gün gibi kısa bir sürede sarılmış oldu.

Bursa Genel Müdürü Güngör Gülenç de Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Kadir Kahraman ve Arif Bayrak ile Mudanya Belediyesi Meclis üyesi Volkan Biçer ile birlikte hayatın normale döndüğü Tirilye'yi ziyaret edip, hem yapılan çalışmaları inceledi hem de esnafın sorunlarını dinledi. - BURSA

Tirilye'de hayat normale döndü
Tirilye'de hayat normale döndü
Tirilye'de hayat normale döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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