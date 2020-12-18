Tiridine banılmayınca kaz satışı düştü
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Tiridine banılmayınca kaz satışı düştü

18.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:47
Tiridine banılmayınca kaz satışı düştü

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, kışın oldukça fazla tüketilen kaz tiridinin bu sene korona virüsü (Kovid-19) dolayısıyla tüketilememesi nedeniyle kaz satışlarının durma noktasına geldiğini söyledi.

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, kışın oldukça fazla tüketilen kaz tiridinin bu sene korona virüsü (Kovid-19) dolayısıyla tüketilememesi nedeniyle kaz satışlarının durma noktasına geldiğini söyledi.

Kışın özellikle Samsun'un iç kesimlerinde kültürel bir etkinlik olan 'kaz tiridi' yeme etkinliği, bu sene Kovid-19 dolayısıyla yapılamadı. Kalabalık gruplar ile yenmesi ile meşhur olan kaz tiridinin kalabalık aile ve akrabalar arasında da yenilmemesi sonucunda kaz satışı oldukça düştü. Başkan Ömür Şen, kaz tiridinin 4 kişilik aile fertleri tarafından tüketilemeyeceğini belirterek, açıklamalarda bulundu.

"Tirit yapılmayınca kaz satışı da düştü"

Kaz tiridinin toplu etkinliklerde yapıldığını, bunun için de kaz satışlarının düştüğünü dile getiren Başkan Şen, "Bu sene kaz satışında sıkıntı var. Köylerde de şehirde de tirit yapılmadığı için kaz eti de pek fazla tüketilmiyor. Kültürel bir yemek olan tiridi insanlar bir araya gelerek yiyordu. Bizim yöremizde de tirit kültürü oldukça meşhur. Pandemi dolayısıyla toplanamayan aileler ve gruplar tirit yapamadığından dolayı kaz satışları da büyük bir oranda düştü. Tirit, 4 kişilik bir ailenin yapıp da yiyebileceği bir yemek kültürü değil, toplu yenilen bir yemektir. Toplu yenildiği zaman tadı çıkar. O yüzden kaz satışında büyük bir düşüş var" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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