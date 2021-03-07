Tırı park etmek isterken park halindeki araca çarptı

Her şey bahçede mangal yaparken oldu! Buldukları 9.5 kiloluk taş köylüleri heyecanlandırdı

Savcılık eski eşi tarafından darbedilen kadın ve kızı için harekete geçti

Emre Belözoğlu istifa mı etti? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

Nişantaşı'nda baskın yapılan restoranda 100 kişiye ceza! Aralarında bakın kim vardı

Tam kapanma uygulanan kent sessizliğe büründü! Hiç kimse sokağa çıkamayacak

Tırı park etmek isterken park halindeki araca çarptı Kırşehir'de, evinin olduğu mahalleye tırı park etmek isteyen sürücü, park halinde duran otomobilde virajı alamayınca maddi hasara neden oldu.

Tırı park etmek isterken park halindeki araca çarptı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, evinin olduğu mahalleye tırı park etmek isteyen sürücü, park halinde duran otomobilde virajı alamayınca maddi hasara neden oldu.

Olay Kırşehir'de, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. 40 DL 750 plakalı tır sürücüsü T.K., 194. sokak üzerinde bulunan evinin önüne tırı park etmek isterken kavşakta virajı alamadı. Mahallede park halinde bulunan 06 PL 203 plakalı otomobilde dönüş esnasında maddi hasara neden olan sürücü Trafik Şube Müdürlüğü görevlilerince kontrollü şekilde aracını boş bir alanda parka çekti. Alkol kontrolünden de geçirilen sürücü T.K., evinin yakınlarda olduğunu dönüş esnasında ise park halindeki otomobili göremediğini söyledi.

Polis yaşanan olayla ilgili taraflarla görüşerek yolu kısa sürede trafiğe açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı