Tırı park etmek isterken park halindeki araca çarptı
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Tırı park etmek isterken park halindeki araca çarptı

07.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:22

Tırı park etmek isterken park halindeki araca çarptı Kırşehir'de, evinin olduğu mahalleye tırı park etmek isteyen sürücü, park halinde duran otomobilde virajı alamayınca maddi hasara neden oldu.

Tırı park etmek isterken park halindeki araca çarptı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, evinin olduğu mahalleye tırı park etmek isteyen sürücü, park halinde duran otomobilde virajı alamayınca maddi hasara neden oldu.

Olay Kırşehir'de, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. 40 DL 750 plakalı tır sürücüsü T.K., 194. sokak üzerinde bulunan evinin önüne tırı park etmek isterken kavşakta virajı alamadı. Mahallede park halinde bulunan 06 PL 203 plakalı otomobilde dönüş esnasında maddi hasara neden olan sürücü Trafik Şube Müdürlüğü görevlilerince kontrollü şekilde aracını boş bir alanda parka çekti. Alkol kontrolünden de geçirilen sürücü T.K., evinin yakınlarda olduğunu dönüş esnasında ise park halindeki otomobili göremediğini söyledi.

Polis yaşanan olayla ilgili taraflarla görüşerek yolu kısa sürede trafiğe açtı.

Tırı park etmek isterken park halindeki araca çarptı
Tırı park etmek isterken park halindeki araca çarptı
Tırı park etmek isterken park halindeki araca çarptı
Tırı park etmek isterken park halindeki araca çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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