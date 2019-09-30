30.09.2019 10:52

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde babasından aldığı şoförlük mirası ile, düğününde tırı gelin arabası yaptı.



Çalıştığı iş yerine ait dorsesi çıkarılıp rengarenk süslenen tırın direksiyonuna geçen damat Emre Gündoğdu, kendisine eşlik eden arkadaşlarının kullandığı diğer araçlarla konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçerek, gelin Elif Karaağaç'ın evine ulaştı.



Dualar eşliğinde baba evinden uğurlanan Karaağaç, yakınlarının yardımıyla, gelin arabası olarak süslenen tıra bindi. Tırlar ve diğer araçlar, şehir içinde konvoy yaparak düğünün yapılacağı salona hareket etti. Konvoy, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



Damat Emre Gündoğdu, "Şoförlük mesleği bana rahmetli babamdan miras. Babam Canip Gündoğdu 55 yıl otobüs şoförü olarak görev yaptı. Ben ise 12 yıldır şoförlük yapıyorum. Farklı olmayı sevdiğim için kullandığım tırın dorsesini çıkararak gelin arabası yaptım. Eşime de büyük sürpriz oldu. Düğün konvoyunda 115 araç katıldı. Katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.



Gelin Elif Karaağaç da tırı görünce çok şaşırdığını belirterek, "Bu tır tam da filmlerdeki gibi tam bir 'al yazmalım' olmuş. Eşimin böyle unutulmaz bir şey yapmasından dolayı mutlu oldum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA