Tireli muhtarlar, "kırsal kesim statüsü" için başvurdu

İzmir'in Tire ilçesindeki kırsal mahalle muhtarları, mahallelerinin "kırsal kesim statüsü"ne alınması için başvuruda bulundu.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7254 sayılı kanunun 10. maddesi ile başvuru yapmak şartı ile köy statüsü yeniden değiştiriliyor.

Tire'deki 18 kırsal mahalle muhtarı Tire Belediyesine giderek mahallelerinin "kırsal kesim statüsü"ne alınması talebini dilekçe ile iletti. Diğer muhtarların da peyderpey dilekçe verecekleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı