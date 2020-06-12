Tireli iş adamı Mustafa Güngör, son yolculuğuna uğurlandı CHP'de bir dönem Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği ve Tire İlçe Başkanlığı da yapan iş adamı Mustafa Güngör, toprağa verildi.

CHP'de bir dönem Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği ve Tire İlçe Başkanlığı da yapan iş adamı Mustafa Güngör, toprağa verildi. Kızılcahavlu Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazına Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, CHP'nin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de bulunduğu partililer, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük'ün de aralarında olduğu iş insanları katıldı. Cenaze, köy mezarlığında toprağa verildi. Güngör, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Kaynak: AA