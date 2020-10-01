Tireli efelerin tüfekleri müzeye bağışlandı

Tire Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Kurtuluş Savaşı'nda, Tire Kuvayi Milliyesi'nin zeybek kumandanlarından Kemerdereli Ali Efe başta olmak üzere zeybeklerin ve askerlerin kullandığı tüfekleri Tire Belediyesi tarafından kurulma aşamasında olan Kuvayi Milliye ve Zeybek Müzesi'ne bağışladı.

Tire Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Kurtuluş Savaşı'nda, Tire Kuvayi Milliyesi'nin zeybek kumandanlarından Kemerdereli Ali Efe başta olmak üzere zeybeklerin ve askerlerin kullandığı tüfekleri Tire Belediyesi tarafından kurulma aşamasında olan Kuvayi Milliye ve Zeybek Müzesi'ne bağışladı.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı binasında düzenlenen törende, efelerin kullandığı 1866-1874-1914 yapımı, "Gırra" ve "Filinta" model 8 tüfeği, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Yönetim Kurulu adına Başkan Necati Öter'den teslim aldı.

Duran, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi olarak zeybeklere ve milli mücadele yıllarına ait silah, kıyafet, aksesuar, fotoğraf ve belge bağışları kabul etmeyi sürdürüyoruz. Müzemiz zeybek kültürüne kıymet veren değerli bağışçılarımız sayesinde çok daha eşsiz olacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı