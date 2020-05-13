Tireli çocuklar, sokağa çıkma izninde sokak hayvanlarını besledi İzmir'in Tire ilçesinde bir grup çocuk, sokağa çıkma kısıtlamasına verilen 4 saatlik arada, harçlıklarıyla mama alıp sokak hayvanlarını besledi.

İzmir'in Tire ilçesinde bir grup çocuk, sokağa çıkma kısıtlamasına verilen 4 saatlik arada, harçlıklarıyla mama alıp sokak hayvanlarını besledi.

Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıkmanın sevincini yaşadı. Sokağa çıkan çocuklar, güzel havanın tadını çıkardı.

Çocuklardan Recep Kalkan, Arda Karakaya, Alperen Işık, Osman Mete Toprakçı ve İbrahim Tufan biriktirdikleri harçlıklarla sokak hayvanları için mama aldı.

Çocuklar aldıkları mamaları ilçedeki farklı noktalara bıraktı.

Kaynak: AA