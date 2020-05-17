Tireli çiftçiler sıcağa rağmen çalışıyor İzmir'in Tire ilçesinde geçmiş yılların en yüksek sıcaklıkları yaşanıyor.

İzmir'in Tire ilçesinde geçmiş yılların en yüksek sıcaklıkları yaşanıyor. Bugün termometreler mayıs ayında Tire'de ilk kez 45 dereceyi gösterdi. Çiftçiler, mahsulleri için tarlalarda su arığı açma çalışmalarına başladı.

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği İzmir Tire'de en zor anları çiftçiler yaşıyor. Hava sıcaklarının ani yükselmesi ile birlikte tarlada ekili mahsullerin acil su istemesi üzerine İzmir Mahmutlar Ovasında bulunan çiftçiler sıcak havaya rağmen tarlalarda su arığı açma çalışmalarına başladı. Uzun yıllar mayıs ayında böyle bir sıcaklık görmediklerini söyleyen çiftçiler, "Ekilen mahsullerimiz sıcaklıklardan dolayı çok erken su istedi. İlk defa mayıs ayında böyle bir sıcaklık görüyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA