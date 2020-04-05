Tirebolu-Kürtün kara yolunda toprak kayması meydana geldi
Giresun ile Gümüşhane arasındaki Tirebolu-Kürtün kara yolu, toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.
05.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:40
Giresun ile Gümüşhane arasındaki Tirebolu-Kürtün kara yolu, toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.
Tirebolu-Kürtün kara yolunun 24'üncü kilometresi Eymür köyü mevkisinde, sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi.
Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.
Çalışma sonucu söz konusu güzergahta ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanmaya başladı.
Karayolları ekiplerinin yolun çift şeridinin de açılması içi çalışmalarını sürdürdüğü, akşam saatlerinden itibaren ulaşımın normale döneceği belirtildi.
Kaynak: AA