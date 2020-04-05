Tirebolu-Kürtün kara yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı
Giresun ile Gümüşhane arasındaki Tirebolu-Kürtün kara yolu, toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.
05.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:30
Giresun ile Gümüşhane arasındaki Tirebolu-Kürtün kara yolu, toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.
Tirebolu-Kürtün kara yolunun 24'üncü kilometresi Eymür köyü mevkisinde, sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi.
Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA