Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan
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Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan

Giresun'da Tirebolu-Doğankent karayolunun Arslancık köyü mevkiinde yol çalışması esnasında heyelan meydana geldi.

Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan
16.09.2020 17:10 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:20

Giresun'da Tirebolu-Doğankent karayolunun Arslancık köyü mevkiinde yol çalışması esnasında heyelan meydana geldi.

Tirebolu-Doğankent karayolunun Arslancık Köyü mevkiinde servis yolu yapımı sırasında heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yol açma çaılşmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Öte yandan Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresinde 22 Ağustos günü yaşanan selde menfez çökmüş olayda 5 jandarma görevlisi içlerinde bulunduğu aracın dereye düşmesi sonucu şehit olmuş bir iş makinesi operatörü de kaybolmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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