Tirebolu'da Duvarlar Sanat Eserine Dönüşüyor

İlçenin ilk etapta 5 farklı bölgesinde bulunan ihata duvarlarına sanatsal resim çizimleriyle zengin bir görüntü elde edilmesi planlanıyor. Yaklaşık 1500 m²'lik bir alan üzerine çizilecek resimler ile ilçemizin estetik bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak çalışmaların başlamış olduğu Tirebolu 42 çayının üretildiği Çaykur Fabrikası'nın dış duvarındaki resimleri inceleyerek çalışanlara kolaylıklar diledi.

Kısa bir açıklama yapan Başkan Karabıçak "Duvar sanatı en iyi anlatım sanatıdır, insanları birbiriyle kaynaştırır. Sanatı insanların ayağına getirmek istedik. Bu bağlamda ilçemizi görsel anlamda zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Yapılan çalışmalar ile ilgili halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz.Körliman, Hamam ve Yeniköy Mahallerimizdeki ihata duvarlarımıza aynı çalışmaları yapmayı planlıyoruz" dedi.