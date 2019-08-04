Tirebolu'da çöp toplama etkinliği

Tirebolu ilçesinde sahilde çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Yeniköy Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, sahil kesimde bir araya gelen çocuklar ve vatandaşlar biriken çöpleri topladı.

Etkinlik sonunda katılımcılar arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Mahalle muhtarı Osman Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle hedeflerinin daha temiz bir çevre oluşturmak ve ilçe halkına çevre bilincini aşılamak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA