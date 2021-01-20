Tirebolu'da çevre dostu bina dönemi başlıyor
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Tirebolu'da çevre dostu bina dönemi başlıyor

20.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:00
Tirebolu'da çevre dostu bina dönemi başlıyor

Tirebolu Belediyesince "İdari Sınırlarında Tarımsal Faaliyetlerde, Yapılarda Yağmur Suları ile Gri Suların Hasat Edilmesi, Toplama, Depolama ve Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin uygulanması kararı alındı.

Tirebolu Belediyesince "İdari Sınırlarında Tarımsal Faaliyetlerde, Yapılarda Yağmur Suları ile Gri Suların Hasat Edilmesi, Toplama, Depolama ve Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin uygulanması kararı alındı.

Belediye Başkanı Burhan Takır, yaptığı açıklamada, kentlerde aşırı ve bilinçsiz su tüketimine bağlı, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının olumsuz etkilendiğini belirtti.

Ekosistem içeresindeki biyoçeşitliliğin zarar görmesi sonucu, çevresel felaketlerin kaçınılmaz hale geldiğini belirten Takır, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ilgili yönetmelik ve uygulama ile kırsal alanlarda ve binaların çatılarından yağmur suyunun hasat edilmesi, siyah su (tuvalet suyu) haricindeki gri sularında hasat edilerek toplanması ve depolanması, tekrar kırsal alanda ve binalarda kullanım suyu olarak kullanılması ile enerji verimliliği, çevreye verilen zararın önlenmesi, ani yağışa bağlı su baskınının önlenmesi, kaynak israfının önüne geçilmesi, suyun yenilenebilir kaynak haline dönüştürülmesi, tüketicilerin ucuz su kullanımında avantaj sağlanması ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi amaçlanmaktadır."

Takır, uygulamayı muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte teşvik edeceklerini ifade ederek, "1 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 bin metrekare ve üzeri binalarda proje ve ruhsat aşamasında yağmursuyu hasat edilmesi, arıtılması ve kullanım suyu olarak dönüştürülmesi zorunlu hale getirilmiş olup, 30 bin metrekare ve üzeri binalarda, gri suların (tuvalet suyu hariç) hasat edilmesi, arıtılması ve tekrar kullanılması projelerde istenecektir." dedi.

Konuyla ilgili belediyenin Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne bağlı AR-GE proje birimi tarafından vatandaşlara her türlü bilgi ve desteğin verileceğini dile getiren Takır, bu anlamda yönetmelik kapsamındaki binalara "Çevre Dostu Bina Etiketi" belgesi vereceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Aydın

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