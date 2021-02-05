Tire Ticaret Odasından 73 öğrenciye tablet
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Tire Ticaret Odasından 73 öğrenciye tablet

05.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:06
Tire Ticaret Odasından 73 öğrenciye tablet

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Tire Ticaret Odası tarafından, salgın sürecinde çevrimiçi eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere temin edilen 73 tablet bilgisayar, Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Tire Ticaret Odası tarafından, salgın sürecinde çevrimiçi eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere temin edilen 73 tablet bilgisayar, Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Tire Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı ve Genel Sekreter Olcay Taşlı, Tire İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse'yi ziyaret etti.

Ziyarette, tabletler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Derse'ye teslim edildi.

Oda Başkanı Nadir Delikanlı, "Ülkemizin geleceğine yön verecek çocuklarımızın eğitimi her şeyin önünde gelmektedir. Tüm öğrencilerimizin tabletlerine kavuşarak başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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