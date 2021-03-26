Tire Ticaret Odası, dokuma ve şiş köfte ürünlerinin coğrafi işaret tescil belgesini aldı
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Tire Ticaret Odası, dokuma ve şiş köfte ürünlerinin coğrafi işaret tescil belgesini aldı

Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
Tire Ticaret Odası, dokuma ve şiş köfte ürünlerinin coğrafi işaret tescil belgesini aldı

Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, "Tire Beledi Dokuması" ve "Tire Şiş Köfte" için coğrafi işaret tescil belgelerinin alındığını belirtti.

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Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, "Tire Beledi Dokuması" ve "Tire Şiş Köfte" için coğrafi işaret tescil belgelerinin alındığını belirtti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Nadir Delikanlı, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve oda yöneticileri Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan düzenlenen belge teslim törenine katıldı.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habib Asan'dan coğrafi işaret tescil belgelerini alan Delikanlı, yaptığı yazılı açıklamada, "Başvuru süreçleri tamamlanan Tire Beledi Dokuması ve Tire Şiş Köfte coğrafi işaretleri tescillendi. Gururluyuz. Aldığımız coğrafi işaretle şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına daha fazla katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salih Atakan Duran ise Tire Beledi Dokumasının üretimi için kadın danışma merkezinde kurs açtıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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