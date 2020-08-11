Tire Süt Kooperatifinden su sıkıntısı açıklaması
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Tire Süt Kooperatifinden su sıkıntısı açıklaması

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Küçük Menderes Havzasında etkisi gittikçe büyüyen su sorununun hem tarımsal üretimi hem de sanayinin geleceğini tehdit ettiğini savundu.

Tire Süt Kooperatifinden su sıkıntısı açıklaması
11.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:10

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Küçük Menderes Havzasında etkisi gittikçe büyüyen su sorununun hem tarımsal üretimi hem de sanayinin geleceğini tehdit ettiğini savundu.

Eskiyörük, yaptığı yazılı açıklamada, su sorunu nedeniyle ortaklarının üretimi sürdürmekte zorlandığını ifade etti.

Süreç içinde yer altı sularının hoyratça kullanıldığını kaydeden Eskiyörük, "Kışın yağmur sularının denize akıp gitmesine seyirci kalındı. Her geçen yıl yeraltı suları azala azala gelinen noktada ovanın büyük bölümünde artık sulu tarım yapılamaz hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Tire ovasındaki artezyenlerin çoğunun kesildiğini aktaran Eskiyörük, şunları kaydetti:

"Hayvancılık yapanlar bırakın yem bitkisi üretmeyi hayvanını sulamak için tankerlerle su taşıyor. Su sorununu çözmezsek ovada üretim biter, hayvancılık biter. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı bölgemizde sanayiciler büyük yatırım yaptı. Bu sanayiler kapanır. Binlerce insan işsiz kalır. Sanayiciler de şu an da tankerlerle su taşıyarak üretim yapıyorlar."

Açıklamada su sorununun çözümü için önerilerini de sıralayan Eskiyörük, yağmur suyunu tutacak, dağdan gelen suyun önüne vadiler oluşturacak göletler yapılması ve yer altı sularının beslenmesi, Küçük Menderes Nehrinin temizlenerek ıslah edilmesi ve sanayi işletmelerinin atık sularının arıtılarak tarımsal sulamada kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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