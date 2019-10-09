Tire Süt Kooperatifi, kuru incir alımına başladı

09.10.2019 16:30

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, ortaklarından kuru incir alımına başladıklarını belirterek, "15 yıl önce geldik, sütümüze sahip çıktık. Bugün de incirimize sahip çıkmaya geldik." dedi.

Tire Süt Kooperatifinin ortaklarından kuru incir alımına başladığı, Başköy Mahallesinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Basın toplantısına Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük ile incirleriyle alana gelen üreticiler katıldı.

Mahmut Eskiyörük, burada yaptığı konuşmada, Tire incirine sahip çıkacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"15 yıl önce geldik sütünüze sahip çıktık. Bugün de incirinize sahip çıkmaya geldik. Tire Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza siz üreticilere verdiği önem ve değerden dolayı teşekkür ederim. Anadolu'yu dolaşıyorum, sesleniyorum. Üreticilere, 'Kooperatif olursanız kendiniz, olmazsanız başkaları kazanır', belediye başkanlarına, 'Kırsalın sorunlarını çözmeden, kentlerin sorunlarını çözemezsiniz', ülkeyi yönetenlere, 'Tarımın sorunlarını çözmeden, Türkiye'nin sorunlarını çözemezsiniz' diyorum."

İncir üreticisinin emeğinin karşılığını alamadığını ifade eden Eskiyörük, "Tire Süt Kooperatifi olarak en kısa sürede incir işleme tesisini faaliyete geçirip üreticinin ürününü doğrudan tüketiciyle buluşturacağız. Hem üretici emeğinin karşılığını alacak hem tüketici kaliteli ürüne ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da "Tire Süt Kooperatifi, Türkiye'de bir başarı örneğidir. Sütte gösterdiği başarıyı incirde de göstereceğine inanıyorum. Bu başarı yöre halkının kalkınmasına fayda sağlayacaktır. Tarımsal kalkınma için, üreticinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ise "Türkiye'nin en kaliteli inciri burada. Tire İncir Festivali düzenledik. Tire'yi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Kooperatifimiz şehrimizin en kıymetli ürünlerinden biri olan incirin alımına başladı. Tire'nin sütü ve süt ürünleri ile market raflarında yerimizi almıştık. Tire'nin inciri ile de artık market raflarında olacağız." dedi.

Bu arada, Tire Süt Kooperatifinin bu yıl, ortaklarından, raf ürünü olacak kalitede en düşük 30, en yüksek 37 liradan 100 ton kuru incir almayı hedeflediği öğrenildi.

Kaynak: AA