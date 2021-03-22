Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük'ten yer altı sularında azalma uyarısı
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Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük'ten yer altı sularında azalma uyarısı

22.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:46
Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük'ten yer altı sularında azalma uyarısı

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Küçük Menderes Havzası'nda yer altı sularındaki azalmanın kaygı verici olduğunu ifade etti.

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Küçük Menderes Havzası'nda yer altı sularındaki azalmanın kaygı verici olduğunu ifade etti.

Eskiyörük, yaptığı açıklamada, çölleşme, sulu tarım alanlarının ve yer altı su kaynaklarının azalmasına dikkat çekmek 22 Mart'ın Dünya Su Günü olarak kabul edildiğini belirtti.

Suyun önemine değinen Eskiyörük, "Bir an önce eyleme geçilmezse yakın gelecekte sudan bahsedemeyecek duruma geleceğiz. Su olmazsa ot, ot olmazsa et ve süt olmaz, yani temel gıdamız olmaz. Su biterse tarım, tarım biterse hayat biter." dedi.

Küçük Menderes Havzasında yer altı sularının kritik seviyelere gerilediğini bildiren Eskiyörük, şunları kaydetti:

"Artezyen kuyularımızın bir çoğu kurudu. Süt hayvancılığının merkezi olan bölgemizde kaba yem üretimi büyük oranda azaldı. Bir çok işletme, ilkbahar aylarından itibaren süt hayvanlarının içme suyu ihtiyacını bile tankerlerle su getirterek karşılamaya çalışıyor. Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Küçük Menderes'te tarımın bitmesi sadece bu bölgenin sorunu değil, tüm Türkiye'yi etkileyecek."

Damlama ve yağmurlama sulama sistemlerinin desteklenmesi ve gölet sayısının artırılması gerektiğini ifade eden Eskiyörük, belediyelerin ve fazla su tüketen tesislerin atık sularının arıtılarak tarımsal sulamaya uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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