Tire Sarılar Barajı yapımı için sözleşme imzalandı

İzmir'in Tire ilçesinde 5 bin 440 dekar tarım alanına su sağlayacak Sarılar Barajı'nın inşasına başlanması için ihale sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

İzmir'in Tire ilçesinde 5 bin 440 dekar tarım alanına su sağlayacak Sarılar Barajı'nın inşasına başlanması için ihale sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sözleşmenin imzalanmasıyla inşaat sürecinin başladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Kaya Yıldız, Sarılar Barajı'nın 3 yıl içerisinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Sarılar Barajı'nın beton kaplı kil-çakıl dolgu tipinde projelendirildiğini belirten Yıldız, barajın temelden yüksekliğinin 45,5 metre, su tutma kapasitesinin ise 3 milyon 570 bin metreküp olacağını belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Sarılar Barajı'nın 5 bin 440 dekar sulama sahası ile Tire'nin en büyük barajı olacağını ifade eden Yıldız, "Bölgedeki sulama maliyetleri azalacak, verim artacak. Bir tarladan yılda 2-3 ürün alınabilecek. Ürün çeşitliliği artacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte Tire ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol