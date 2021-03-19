Tire Sarılar Barajı yapımı için sözleşme imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tire Sarılar Barajı yapımı için sözleşme imzalandı

19.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:25
Tire Sarılar Barajı yapımı için sözleşme imzalandı

İzmir'in Tire ilçesinde 5 bin 440 dekar tarım alanına su sağlayacak Sarılar Barajı'nın inşasına başlanması için ihale sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

İzmir'in Tire ilçesinde 5 bin 440 dekar tarım alanına su sağlayacak Sarılar Barajı'nın inşasına başlanması için ihale sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sözleşmenin imzalanmasıyla inşaat sürecinin başladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Kaya Yıldız, Sarılar Barajı'nın 3 yıl içerisinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Sarılar Barajı'nın beton kaplı kil-çakıl dolgu tipinde projelendirildiğini belirten Yıldız, barajın temelden yüksekliğinin 45,5 metre, su tutma kapasitesinin ise 3 milyon 570 bin metreküp olacağını belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Sarılar Barajı'nın 5 bin 440 dekar sulama sahası ile Tire'nin en büyük barajı olacağını ifade eden Yıldız, "Bölgedeki sulama maliyetleri azalacak, verim artacak. Bir tarladan yılda 2-3 ürün alınabilecek. Ürün çeşitliliği artacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte Tire ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Demet Akalın Pelin Öztekin
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Ünal Karaman Halis Özkahya Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Tbmm
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tire Sarılar Barajı yapımı için sözleşme imzalandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:29:22. #1.15#
title