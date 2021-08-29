Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla ilçede çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla ilçede çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Tire Belediyesi tarafından düzenlenen satranç, karambol ve tenis turnuvası başladı.

Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, etkinliklerin açılışına katıldı.

Kurtuluş Haftası şenlikleri kapsamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninin ardından Kutuhan'da Yılmaz Göçmen'e ait Tire Belediyesi Tarihi Bandosu fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak.

Şenlikler çerçevesinde 30 Ağustos akşamında yapılacak fener alayı yürüyüşü sonrasında halk oyunları ekibi gösteri yapacak. Gösteri sonrasında Gölet Rekreasyon Alanında kurulan stantların açılışı yapılacak.

Ayrıca, 31 Ağustos akşamı Gölet Rekreasyon Alanında tiyatro gösterisi ve gençlik konseri, 1 Eylül akşamı Tekerleme Oyunu, Tire Belediyesi Tarihi Bandosu ve Foça Askeri Bandosu Konseri, Tire Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Konseri, 2 Eylül Akşamı Performans Yarışması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Konseri, 3 Eylül Cuma akşamı Halk Oyunları Gösterisi ve Zakkum Konseri, 4 Eylül Cumartesi günü kortej, paraşüt gösterisi, tenis turnuvası finali, karambol turnuvası finali ve halk oyunları gösterisi yapılacak.

Kurtuluş Haftası şenlikleri 4 Eylül 21.00'de Gölet Rekreasyon Alanında Işın Karaca Konseri ile son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı