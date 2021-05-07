Tire Kaymakamı Çobanoğlu, sürücülere broşür dağıttı
Polis uygulama noktası Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu'nun konuşması Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu'nun sürücüleri bilgilendirmesi Sürücüler ile röportajlar İZMİR - Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, polis uygulama noktasında yapılan denetimlere...
Polis uygulama noktası
Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu'nun konuşması
Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu'nun sürücüleri bilgilendirmesi
Sürücüler ile röportajlar İZMİR - Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, polis uygulama noktasında yapılan denetimlere katılarak sürücülere broşür dağıttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı