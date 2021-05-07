Tire Kaymakamı Çobanoğlu, sürücülere broşür dağıttı
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Tire Kaymakamı Çobanoğlu, sürücülere broşür dağıttı

Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Polis uygulama noktası Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu'nun konuşması Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu'nun sürücüleri bilgilendirmesi Sürücüler ile röportajlar İZMİR - Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, polis uygulama noktasında yapılan denetimlere...

Polis uygulama noktası

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu'nun konuşması

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu'nun sürücüleri bilgilendirmesi

Sürücüler ile röportajlar İZMİR - Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, polis uygulama noktasında yapılan denetimlere katılarak sürücülere broşür dağıttı.

Tire Kaymakamı Çobanoğlu, sürücülere broşür dağıttı
Tire Kaymakamı Çobanoğlu, sürücülere broşür dağıttı
Tire Kaymakamı Çobanoğlu, sürücülere broşür dağıttı
Tire Kaymakamı Çobanoğlu, sürücülere broşür dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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