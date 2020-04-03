Tire Halk Eğitimi Merkezinde, sağlık çalışanları için maske üretiliyor
Tire Halk Eğitimi Merkezinde, Tire Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere maske üretimi yapılıyor.
03.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:32
Tire Halk Eğitimi Merkezinde, Tire Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere maske üretimi yapılıyor.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Güven, yaptığı açıklamada, maske üretimine 6 öğretmenin katılımıyla iki gün önce başladıklarını belirtti.
Günde 150 maske ürettiklerini aktaran Güven, talep doğrultusunda üretimi artırabileceklerini bildirdi.
Kaynak: AA