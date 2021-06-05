Tire Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerinin sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tire Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerinin sergisi açıldı

Tire Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerinin sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Tire Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Tire Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Halk Eğitim Merkezindeki serginin açılışı öncesinde, merkezin bahçesinde tören düzenlendi.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, yaptığı konuşmada, özellikle istihdam garantili İŞKUR ile ortaklaşa gerçekleştirilen kursları çok önemsediklerini bildirdi. Çobanoğlu, kursiyerleri tebrik etti.

Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Güven, serginini açılışında yaptığı konuşmada, 2020-2021 döneminde 307 kurs açtıklarını, kurslara 5 bin 5 kursiyerin katıldığını söyledi.

Güven, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın ilkini kutladığımız günde heyecanlı ve mutluyuz. Her ne kadar tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele dönemine denk geldiği için el ele olamasak da yüreklerimizde sosyal mesafe tanımadan kutlayacağımız bir hafta olacak." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda, Kaymakamı Çobanoğlu'na, Tire Halk Merkezince hazırlanan hediyeler verildi. Program, kursiyerlerin halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

Erdoğan: 'Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı.'
Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Nikos Dendias Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Ezgi Mola Şevval Sam Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tire Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerinin sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 10:49:55. #1.14#

title