Tire Dereli Barajı'nın yapımına başlandı
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Tire Dereli Barajı'nın yapımına başlandı

03.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:42
Tire Dereli Barajı'nın yapımına başlandı

Küçük Menderes Havzası'nda 1420 dekar araziye can suyu verecek Tire Dereli Barajı'nın inşasına başlandığı bildirildi.

Küçük Menderes Havzası'nda 1420 dekar araziye can suyu verecek Tire Dereli Barajı'nın inşasına başlandığı bildirildi.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ve Eskioba barajlarının ardından Tire'ye 3. baraj yapılıyor.

İnşaat kapsamında Tire Dereli Barajı ulaşım yolu ve sanat yapıları kısa sürede tamamlandı, gövde sıyırma kazısına başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, aşırı tüketim nedeniyle Küçük Menderes Havzası'nda yeraltı sularının giderek azaldığını kaydetti.

Çınar, bölgede yeni kuyu ruhsatı verilmediğine işaret ederek, "Tire'de daha önce Yenişehir ve Eskioba barajlarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Bölgedeki su sıkıntısını biliyoruz. Amacımız bir an önce Dereli Barajı'nı da tamamlayarak Tireli üreticilerin dertlerine derman olabilmek." ifadelerini kullandı.

Temelden yüksekliği 47 metre olarak projelendirilen 720 bin metreküp depolama kapasiteli Tire Dereli Barajı'nın 1420 dekarlık tarımsal alanı suyla buluşturması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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