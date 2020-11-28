Tire'deki yurt inşaatında sona gelindi

Tire Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Koca, ilçedeki yurt inşaatında sona gelindiğini bildirdi.

Tire Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Koca, ilçedeki yurt inşaatında sona gelindiğini bildirdi.

Koca, AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı ve yetkililerle yurt inşaatı şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Koca, bina içerisindeki küçük tadilatlar tamamlandığında yurdun hazır olacağını söyledi.

Yurdun 300 öğrenci kapasiteli olduğunu belirten Koca, "2-3 kişilik odalarda çalışma kısmı, dolap ve yataklar, buzdolabı bulunacak. 24 saat sıcak su ve internet hizmeti sunulacak." dedi.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Falakalı da yurdun temelinin 1,5 yıl önce atıldığını hatırlatarak, kısa zamanda bitme aşamasına geldiğini belirtti.

Modern tasarımlı yurdun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Falakalı, "Öğrencilerimiz eğitimlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilecek. Yapım aşamasında büyük emeği geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ başta olmak üzere milletvekillerimize ve İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı