Tire'de yıllar sonra ilk kez kar yağdı (2)
18.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:57
Kar yağışı altında eğlenen çocuklar Çocukların konuşması Tepeden şehrin kar manzarası Karla kaplı ağaçlar Karla kaplı yerler İZMİR - İzmir'in Tire ilçesine uzun yıllar sonra ilk kez kar yağdı.
Kar yağışı altında eğlenen çocuklar
Çocukların konuşması
Tepeden şehrin kar manzarası
Karla kaplı ağaçlar
Karla kaplı yerler İZMİR - İzmir'in Tire ilçesine uzun yıllar sonra ilk kez kar yağdı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı