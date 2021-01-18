Tire'de yıllar sonra ilk kez kar yağdı (2)
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Tire'de yıllar sonra ilk kez kar yağdı (2)

18.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:57

Kar yağışı altında eğlenen çocuklar Çocukların konuşması Tepeden şehrin kar manzarası Karla kaplı ağaçlar Karla kaplı yerler İZMİR - İzmir'in Tire ilçesine uzun yıllar sonra ilk kez kar yağdı.

Kar yağışı altında eğlenen çocuklar

Çocukların konuşması

Tepeden şehrin kar manzarası

Karla kaplı ağaçlar

Karla kaplı yerler İZMİR - İzmir'in Tire ilçesine uzun yıllar sonra ilk kez kar yağdı. (2)

Tire'de yıllar sonra ilk kez kar yağdı (2)
Tire'de yıllar sonra ilk kez kar yağdı (2)
Tire'de yıllar sonra ilk kez kar yağdı (2)
Tire'de yıllar sonra ilk kez kar yağdı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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