Tire'de yapılması planlanan katı atık tesisine Karateke Mahallesi sakinleri tepki gösterdi
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Tire'de yapılması planlanan katı atık tesisine Karateke Mahallesi sakinleri tepki gösterdi

Tire'de yapılması planlanan katı atık tesisine Karateke Mahallesi sakinleri tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tire'nin Karateke Mahallesinde kurulması öngörülen Katı Atık Transfer İstasyonu ve Düzenli Depolama Tesisi Projesi, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tire'nin Karateke Mahallesinde kurulması öngörülen Katı Atık Transfer İstasyonu ve Düzenli Depolama Tesisi Projesi, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

AA muhabirine açıklama yapan Karateke Mahalle Muhtarı Erkan Tutkaç, bölgedeki vahşi depolama yapılan çöplüğü mücadele sonucu kapattırdıklarını ancak kendileri için kabusun bitmediğini gördüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi meclisinde Katı Atık Transfer İstasyonu ve Düzenli Depolama Tesisi Projesinin kabul edildiğini anımsatan Tutkaç, mera üzerinde çöplük kurulmasına karşı olduklarını açıkladı.

Tutkaç, mahallede 2 bin 700 başlık hayvan çiftliği kurmak için çalışırken yeni bir çöplüğün kurulmasıyla şok yaşadıklarını anlatarak, "Öyle bir saçmalık oldu ki biz eski çöplüğü kapattığımıza sevinirken köyümüzün dibindeki mera arazisine çöp depolama tesisi geldi" dedi.

Mahallede çobanlık yapan Orhan Tutkaç da köyün en güzel otlağını çöpe teslim etmeyeceklerini belirterek, "Kesinlikle buna karşıyız. Burayı elimizden alırlarsa hayvancılık da ölür. İlla yapacaklarsa bizi köyden atsınlar o zaman." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sarıoğlu ise koku ve sağlık konusunda kaygılarının olduğunu, verimli meraların çöp depolamaya ayrılmasına anlam veremediklerini ifade etti.

Tire'de yapılması planlanan katı atık tesisine Karateke Mahallesi sakinleri tepki gösterdi
Tire'de yapılması planlanan katı atık tesisine Karateke Mahallesi sakinleri tepki gösterdi
Tire'de yapılması planlanan katı atık tesisine Karateke Mahallesi sakinleri tepki gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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