Tire'de yankesicilik yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı
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Tire'de yankesicilik yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

18.12.2020 08:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 08:26
Tire'de yankesicilik yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde yankesicilik yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde yankesicilik yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçedeki pazar yerinde iki kişinin cep telefonu ile bir miktar paralarının çalındığı ihbarı üzerine Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemeleriyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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