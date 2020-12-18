Tire'de yankesicilik yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı
18.12.2020 08:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 08:26
İzmir'in Tire ilçesinde yankesicilik yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Tire ilçesinde yankesicilik yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İlçedeki pazar yerinde iki kişinin cep telefonu ile bir miktar paralarının çalındığı ihbarı üzerine Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin incelemeleriyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı