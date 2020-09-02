Tire'de yangın
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Tire'de yangın

Tire'ye bağlı kırsal Kaplan Mahallesindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

02.09.2020 22:52 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:57

Tire'ye bağlı kırsal Kaplan Mahallesindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

Saat 20.00 sıralarında başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Tire Orman İşletme Şefliği ekipleri gönderildi.

Zeytinlik arazideki yaklaşık 300 zeytin ağacının etkilendiği yangında 10 zeytin ağacı tamamen yandı.

Yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmaları başlattı.

Tire Jandarma Komutanı Teğmen Okay Cansu olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Tire'de yangın

Kaynak: AA

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