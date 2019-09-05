Tire'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
İZMİR'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ile bin 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.
05.09.2019 15:58
İZMİR'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ile bin 214 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Eğiridere Mahallesi'nde bazı kişilerin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Dün operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.H.C., F.G. ve Ü.K. adlı 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, toplam 1214 kök Hint keneviri, 500 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi.
Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Eğiridere Mahallesi'nde bazı kişilerin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Dün operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.H.C., F.G. ve Ü.K. adlı 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, toplam 1214 kök Hint keneviri, 500 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi.
Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA