Tire'de uyuşturucu operasyonu Tire'de polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tire'de polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen ay suçüstü yakalanan İ.G. ile bağlantısı bulunan E.A.'nın adresine operasyon düzenledi.

İkametinde 521 kök Hint keneviri, 1 kilogram kurutulmaya bırakılmış esrar, 6 gram içime hazır esrar ve uyuşturucu içmek için kullanılan aparatların ele geçirildiği operasyonda E.A. ile kardeşi İ.A, gözaltına alındı.

Kaynak: AA