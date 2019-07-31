Tire'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Tire ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Boynuyoğun Mahallesi Çukuryer Mevkisindeki bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

445 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlılardan Ş.A ile oğulları T.A ve H.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı.

Kaynak: AA