Tire'de uyuşturucu operasyonu

Tire'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Tire ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

31.07.2019 16:07
Tire'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Tire ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Boynuyoğun Mahallesi Çukuryer Mevkisindeki bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.
445 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlılardan Ş.A ile oğulları T.A ve H.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı.

Kaynak: AA
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