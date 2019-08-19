Tire'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

19.08.2019 15:12

İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tire'ye bağlı Somak Mahallesi'nde Mehmet Arslan (54) yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Mehmet Arslan hayatını kaybederken traktörde yolcu olarak bulunan kızı Ebru Aslan yaralandı.

Ebru Aslan, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA