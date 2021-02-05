Tire'de trafik kazası: 1 yaralı
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Tire'de trafik kazası: 1 yaralı

05.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:19
Tire'de trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi, yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 35 ABV 392 plakalı motosiklet, Akşemseddin Caddesi'ndeki kavşakta Ö.Ö. yönetimindeki 35 APA 128 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.Y. ve yolcu olarak bulunan F.Y. yola savruldu. Yaralanan F.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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