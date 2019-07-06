Tire'de trafik denetimleri kaza sayısını düşürdü

İzmir'in Tire ilçesinde trafik denetimlerin artmasıyla ölümlü kazalarda düşüş yaşandığı belirtildi.

İlçe emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek ve vatandaşlara kask takma alışkanlığı kazandırmak için hem sabit uygulama noktalarında hem de MOBESE uygulamalarıyla kasksız sürücülere cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Geçen yılın ilk yarısında ilçede yaşanan kazalarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019 yılının ilk yarısında ölümlü kaza sayısı sıfıra düştü. Bununla birlikte 2018 yılının ilk yarısında yaralanmalı kazaların sayısı 104 iken 2019 yılındaki yaralanmalı kazaların sayısı 78'e, maddi hasarlı kazalar 101'den 59'a, toplam yaralı sayısı 148'den 114'e toplam kaza sayısı ise 205'ten 137'ye düştü. Bu sonuçlara bakıldığında Tire'de yapılan denetimlerin ve kask takma oranlarının artmasıyla orantılı olarak hem araç hem de motosiklet kazalarının azaldığı görülürken ölümlü kaza sayısında büyük düşüş yaşandığı göze çarpıyor."

Kaynak: AA