Tire'de tır ile traktör çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Tire'de tır ile traktör çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

08.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:48
Tire'de tır ile traktör çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bayram Yanık yönetimindeki 35 SH 321 plakalı tır, Tire-Belevi kara yolunda, Mehmet Ali Yılmaz yönetimindeki 35 M 1869 plakalı traktör ile çarpıştı.

Yaralanan traktör sürücüsü ile yanındaki Fatma Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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