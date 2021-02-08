Tire'de tır ile traktör çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
08.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:48
İzmir'in Tire ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bayram Yanık yönetimindeki 35 SH 321 plakalı tır, Tire-Belevi kara yolunda, Mehmet Ali Yılmaz yönetimindeki 35 M 1869 plakalı traktör ile çarpıştı.
Yaralanan traktör sürücüsü ile yanındaki Fatma Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı