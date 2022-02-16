Tire'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tire'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı

AA, Dilek Ayvalı - Güncel
 - Güncelleme:
Tire'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Tire ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığının ilçede tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.K., S.K. S.A ve Ş.K'yi adreslerine düzenlediği baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

Cumhuriyet, Hisarcık, İzmir, Tire, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title