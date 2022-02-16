Tire'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı
AA, Dilek Ayvalı - Güncel
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İzmir'in Tire ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tire Cumhuriyet Başsavcılığının ilçede tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.K., S.K. S.A ve Ş.K'yi adreslerine düzenlediği baskınla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Dilek Ayvalı - Güncel