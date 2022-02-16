Tire'de tefecilik yapan 4 kişi yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Tire ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen 4 kişi, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri, Ö.K., S.K. S.A ve Ş.K. isimli dört kişinin ilçede tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon yapan ekipler, şahısların adreslerine tek tek baskın düzenledi. 4 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Baskınlarda, çok sayıda imzalatılmış senet ele geçirildi.

Şüphelilerin, maddi durumu kötü vatandaşlara borç para verdiği, bu borç karşılığında yüklü miktarda senet imzalatıldığı, daha sonra da bu paraları zorla tahsil etmeye çalıştığı iddia ediliyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa