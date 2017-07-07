Tire'de Tarım Arazisindeki Yangın Ormanı da Yaktı

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, incir ve zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde başlayan, ormalık alana da sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre toplam 8 dönümlük alan küle döndü. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte güçlükle söndürüldü.



Tire'ye 24 kilometre uzaklıktaki kırsal Başköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinden bugün saat 14.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Kuru otlar ve rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılıp, ormanlık alana da sıçradı. Mahallenin Kovukkaya Tepesi ile Dumanderesi Mevkileri'ne doğru ilerleyen alevlere Tire, Bayındır, Torbalı ve Selçuk Orman İşletme Müdürlükleri'ne ait toplam 6 arazöz, Tire İtfaiye ekipleri tarafından karadan, 1 söndürme helikopteri ile de havadan müdahale edildi. Sarp arazi nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşandı. Rüzgarın alevleri yerleşim yerine ters bir istikamete yönlendirmesi herkese rahat bir nefes aldırdı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte güçlükle söndürüldü.



Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında, ilk belirlemelere göre, toplam 8 dönümlük tarım arazisi ile ormanlık alanın küle döndüğü bildirildi.



Daha önce köy merkezine bu derece yakın bir yangın ile karşılaşmadıklarını belirten Başköy Mahallesi Muhtarı Salih Gülmez, alevlerin evlere çok yakın olmasının köy sakinlerini korkuttuğunu söyledi. Gülmez, "Yangın sebebiyle can kaybı ve yaralanma olmadı. En önemlisi bu. Allah'tan yangının çıktığı sıralarda esen rüzgar alevleri köyden uzaklaştırdı. Alevler tepenin zirvesine doğru yöneldi. Tahminen yangında 300-400 civarında incir ve zeytin ağacımız zarar görmüştür" dedi. - İzmir