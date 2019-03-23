Tire'de Sokak Hayvanları İçin Örnek Model

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, sokak hayvanları konusunda ülke genelinde uygulanacak bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Tire Doğal Yaşamı ve Hayvanları Koruma Derneği'nin bir restoranda düzenlediği toplantıya katılarak konuşma yapan Kırkpınar, havyan hakları ve sokak hayvanlarının bakımı konusunda dünya genelindeki uygulamaları incelediklerini, ortaya koyacakları modeli belediyeler eliyle uygulayacaklarını belirtti.

Bu amaçla belediyelere bütçe sağlanacağını, uygulamaları denetleyeceklerini ifade eden Kırkpınar, "Bu yaşama ve yaşatma modelinin takipçisi olacağız. Artık sokak hayvanları sahipsiz kalmayacak. Özellikle yerel yöneticilerin sorumlulukları olacak. Onlar ihmal edildiğinde yaptırımlarımız olacak. İnşallah bu modeli önümüzdeki dönemde Tire'de başlatacağız. Bu model Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine örnek olacak." dedi.

Cumhur İttifakı Tire Belediye Başkan adayı Mustafa Selman İçelli de Tire'deki barınağın tüm hayvanseverlere açık olacağını, derneğin çalışmalarını sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

Kaynak: AA