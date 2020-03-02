Tire'de şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

02.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:28

Tire ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tire Paşa Camisinde, öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Jandarma Komutanı Okay Cansu, Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından şehitler için dua edildi.

Kaymakam Çobanoğlu ise şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz var ama başımız dik. Haklı bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin farkında olmalıyız. Biz kendi sınırımızı muhafaza etmek için oradayız. Şu an yapılması gereken şanlı ordumuzun yanında olmak. Bugün devletimizin ve ordumuzun arkasında durma zamanı."

Öte yandan cami önünde vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Kaynak: AA