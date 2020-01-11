Tire'de satranç turnuvası düzenlendi
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Tire'de satranç turnuvası düzenlendi

Tire Belediyesi Satranç Turnuvası, Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın ilk hamlesi ile başladı.

11.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:36
Tire'de satranç turnuvası düzenlendi

Satranç Turnuvası, Belediye Başkanı 'ın ilk hamlesi ile başladı.

Hangar Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen ve Tire Süt Kooperatifi, Ziraat Odası, Ticaret Odası ile Gençlik İlçe Müdürlüğünün destek verdiği turnuvada 211 sporcu mücadele veriyor.

Yarın sonuçlanacak turnuvada sporcular 8 yaş, 10 ve 14 yaş ve altı kategorilerde mücadele verecek.

Kaynak: AA
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