Tire'de satranç turnuvası düzenlendi

11.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:36

Tire Belediyesi Satranç Turnuvası, Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın ilk hamlesi ile başladı.

Hangar Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen ve Tire Süt Kooperatifi, Ziraat Odası, Ticaret Odası ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün destek verdiği turnuvada 211 sporcu mücadele veriyor.

Yarın sonuçlanacak turnuvada sporcular 8 yaş, 10 ve 14 yaş ve altı kategorilerde mücadele verecek.

Kaynak: AA