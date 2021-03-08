Tire'de polis ve jandarma karanfil dağıttı
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Tire'de polis ve jandarma karanfil dağıttı

08.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:42
Tire'de polis ve jandarma karanfil dağıttı

İzmir'in Tire ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil verdi.

İzmir'in Tire ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil verdi.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, trafikte durdurdukları kadın sürücülerin Kadınlar Günü'nü çiçek vererek kutladı.

Kadın sürücüler de polislere teşekkür ederek, yapılan uygulamadan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler ise ilçenin kırsal mahallelerine giderek tarlada çalışan kadınlarla, okullardaki kadın öğretmenlere karanfil dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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