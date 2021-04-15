Tire'de pazarda yankesicilik yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde kurulan pazarda yankesicilik yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde kurulan pazarda yankesicilik yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Pazarda A.Y'nin çantasının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmada yakalanan E.E, H.B, Ç.E ve S.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

E.E. ve H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Ç.E. ve S.D. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı