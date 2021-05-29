Tire'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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Tire'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Tire'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki 12 yaşındaki Ahmet Selim Pazaroğlu yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki 12 yaşındaki Ahmet Selim Pazaroğlu yaralandı.

Turgut Özal Bulvarından 19 Mayıs Caddesine dönmek isteyen Pazaroğlu'na O.S. yönetimindeki 35 YAV 38 plakalı otomobil çarptı.

Ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Pazaroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Sürücü, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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