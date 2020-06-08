Tire'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
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Tire'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

Tire'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
08.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:40

İzmir'in Tire ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ç'nin Küçükkale Mahallesi Atmaca mevkisindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 52 kök Hint keneviri ele geçirdi. Bölgede sulama için damla sistemi kurulduğu da belirlendi.

Şüpheli N.Ç, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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